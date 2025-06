In Piazza per Gaza a Roma anche il Pd sannita

In un gesto di solidarietà senza confini, il PD Sannita ha organizzato un pullman per la storica manifestazione ‘In Piazza per GAZA’ a Roma, attirando oltre 300mila persone. Una mobilitazione che unisce voci e cuori, chiedendo con forza l’immediato cessate il fuoco e condannando i crimini del governo Netanyahu. È il momento di alzare la voce per fermare il massacro e sostenere il diritto alla pace.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il PD Sannita ha messo a disposizione un Pullman per la manifestazione ‘In Piazza per GAZA’ in corso a Roma, nella simbolica piazza San Giovanni. Oltre 300mila partecipanti per l’immediato cessate il fuoco, solidarietà al popolo palestinese e secca condanna dei crimini del governo di Netanyahu. “Una partecipazione straordinaria per dire basta al massacro dei Palestinesi e alle complicità di alcuni governi occidentali. In piazza c’è l’Italia che non tace o volta lo sguardo altrove come fa il governo Meloni. Dovremmo da subito pretendere la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele per palese violazione dei principi fondativi dell’Europa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “In Piazza per Gaza”, a Roma anche il Pd sannita

