In piazza a Roma per Gaza Giani | Stop al massacro Palestina deve trovare solidarietà del mondo

In una piazza affollata di Roma, Eugenio Giani e migliaia di cittadini si sono uniti per gridare forte: basta al massacro di Gaza. È il momento di dimostrare che la pace non è un’utopia, ma una responsabilità condivisa da tutti noi. La solidarietà internazionale deve intervenire immediatamente per fermare le bombe e proteggere i civili. La Palestina merita il sostegno del mondo: è ora di agire con urgenza.

“In piazza a Roma con Elly e tantissime cittadine e cittadini per dire forte: Gaza, stop al massacro. La pace non è un’utopia, è una responsabilità. Basta bombe, basta morti. Serve un cessate il fuoco immediato e protezione per i civili. La Palestina deve trovare la solidarietà del mondo”. Così sui social Eugenio Giani, presidente Regione Toscan a, in piazza a Roma sabato 7 giugno per la manifestazione per Gaza. Manifestazione organizzata da Pd, M5S e Avs: “Siamo in 300mila”. Nella foto, Giani con Schlein a Roma (Foto Fb Eugenio Giani) Elly Schlein, segretaria nazionale Pd: “E’ una piazza molto unitaria e inclusiva, lo sentite anche dal palco dove si alterneranno testimonianze di associazioni, ma anche di palestinesi e anche di israeliani che stanno manifestando contro Netanyahu e contro il cinismo di un governo che sta portando avanti un massacro per i propri fini politici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: Piazza Roma Gaza Giani

La Feldi Eboli travolge la Roma e blinda la seconda piazza - La Feldi Eboli conquista con autorità il secondo posto in campionato, superando l’AS Roma con un netto 5-2 al Palasele.

Roma in piazza per Gaza: corteo unitario tra tensioni politiche e richieste di pace - Oggi, Roma ha ospitato una significativa manifestazione pro-Palestina, con un corteo che ha attraversato il centro della città, partendo da piazza Vittorio Emanuele II e giungendo a piazza San Giovann ... Lo riporta la7.it

Gaza, al via a Roma la manifestazione del centrosinistra: migliaia in piazza - Con il titolo di 'Gaza, stop al massacro', ha preso il via a Roma la manifestazione voluta da Pd, M5S e Avs. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e ... Da msn.com

A Roma il corteo per Gaza. Schlein: 'In piazza l'Italia che non tace' - per le strade del centro di Roma. Dietro uno striscione con scritto "Gaza stop al massacro. Basta complicità", con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Gi ... Si legge su ansa.it