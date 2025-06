In negozio in attesa del bus | hanno paura

In attesa del bus, alcuni cittadini si trovano a vivere momenti di paura e insicurezza. L'iniziativa 'Porte aperte', molto apprezzata dalla comunità e dai commercianti, rappresenta un gesto di solidarietà e supporto. Come sottolinea Simona Bentivogli dell’Ottica Acustica Bolognina, questa iniziativa non solo facilita l’informazione, ma offre anche un rifugio sicuro per chi si sente vulnerabile, dimostrando quanto sia importante investire nella comunità.

Un’iniziativa, quella di ’ Porte aperte ’, apprezzata moltissimo dalla cittadinanza, ma anche dagli stessi commercianti, come ribadisce Simona Bentivogli, titolare dell’Ottica Acustica Bolognina in via Matteotti. "Apprezzata veramente molto, perché se è vero che tante persone chiedono semplicemente una informazione viaria, ma c’è anche chi viene borseggiato in autobus, oppure viene scippato che entra nel negozio e chiede un aiuto", afferma Bentivogli. Le persone che hanno subito un furto o uno scippo sono naturalmente sotto choc e come dice la titolare dell’Ottica "entrano nel negozio per chiedere se possono chiamare un parente, un familiare, questo è accaduto più volte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "In negozio in attesa del bus: hanno paura"

