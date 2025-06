In moto contro l' auto che svolta un ferito in via Cella

In un incrocio tra via Cella e via Puccini, un grave incidente ha coinvolto un motociclista e un’auto, lasciando il primo ferito e ricoverato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma si presume che la moto stesse procedendo in una direzione cruciale. Mentre le autorità lavorano per chiarire i dettagli, questa vicenda ricorda quanto sia importante guidare con prudenza e attenzione, soprattutto negli incroci più trafficati.

Un motociclista è finito all'ospedale nella tarda mattinata di sabato 7 giugno dopo essersi scontrato con un'auto all'incrocio tra via Cella e via Puccini. Gli agenti della Polizia locale stanno ancora ricostruendo la dinamica, ma pare che il motociclista stesse viaggiando in direzione della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - In moto contro l'auto che svolta, un ferito in via Cella

