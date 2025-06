In monopattino sulle strisce pedonali si scontra con un’auto | giovane finisce in ospedale

Un incidente improvviso e spaventoso scuote la quiete cittadina: un giovane, mentre percorreva le strisce pedonali in monopattino, è stato investito da un’auto. L’incidente, avvenuto questa mattina alle prime luci di sabato 7 giugno all’incrocio tra via Campesio e via Pietro Cella, ha avuto conseguenze gravi, con il ragazzo trasportato d’urgenza in ospedale. Un episodio che mette in evidenza quanto sia importante rispettare le regole e prestare attenzione sulle nostre strade.

Investito da un'auto mentre viaggia in monopattino sulle strisce pedonali. L'incidente stradale è avvenuto in città poco prima delle 11 di questa mattina, sabato 7 giugno, all'incrocio tra via Campesio e via Pietro Cella. Una vettura, condotta da un'anziana, si è scontrata con un ragazzo a bordo di un monopattino, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

