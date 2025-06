In Italia da anni la meniamo con la tattica la realtà è che non ci sono i calciatori Zazzaroni

In Italia si trascinano ormai da anni discorsi sulla tattica e sui calciatori, ma la realtà è ben diversa: manca il talento e la concretezza necessaria per competere ai massimi livelli. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, non ha esitato a sottolineare questa crisi, evidenziando come l’umiliante sconfitta contro la Norvegia possa segnare un’altra delusione e un ritorno ai play-off, aggravando una situazione ormai cronicamente problematica. È il momento di affrontare la verità e cambiare rotta.

Il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, all'indomani del naufragio della Nazionale umiliata per 3-0 dalla Norvegia. Un match senza storia che di fatto già compromette la qualificazione ai prossimi Mondiali. Si dovrà passare nuovamente per i play-off dove già siamo stati segati due volte: contro la Svezia e contro la Macedonia del Nord. Il titolone del Corriere dello Sport è: "Acerbi". Ecco cosa scrive oggi Zazzaroni: Il problema non è l'assenza di Acerbi. Il problema è la mancanza di tanto altro, di tutto il resto.

