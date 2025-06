In Inghilterra danno per fatto il passaggio di Osimhen all’Al-Hilal

In Inghilterra è ormai cosa fatta: il passaggio di Victor Osimhen all’Al-Hilal sembra essere solo questione di dettagli. Dopo settimane di speculazioni e trattative intense, le ultime indiscrezioni confermano che l’attaccante del Napoli sta per trasferirsi in Arabia. Un trasferimento che potrebbe rivoluzionare il mercato e segnare una nuova sfida per il calciatore. La notizia si fa sempre più concreta, lasciando i tifosi azzurri in trepidante attesa di sviluppi ufficiali.

Oltre Manica il passaggio del nigeriano agli arabi dell'Al-Hilal è ai dettagli. Sembra fatto il passaggio dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen agli arabi dell'Al-Hilal.

