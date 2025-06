In Friuli-Venezia Giulia i mutui hanno un andamento in controtendenza

In Friuli Venezia Giulia, il mercato dei mutui mostra una tendenza inaspettata: invece di seguire il trend positivo nazionale, registra un andamento in controtendenza. Mentre nel resto d’Italia le famiglie hanno acceso finanziamenti record per l’acquisto della casa, questa regione si distingue per dinamiche differenti. Scopriamo cosa sta influenzando questa particolare situazione e quali opportunità si aprono per chi desidera investire o acquistare.

L’andamento della concessione di mutui in Friuli-Venezia Giulia si presenta come un caso particolare. Lo scorso anno il mercato dei finanziamenti destinati all’acquisto della casa ha segnato una svolta positiva a livello nazionale. Secondo i dati diffusi da Kìron Partner SpA, basati sul report aggiornato a marzo 2025 da Banca d’Italia, nel quarto trimestre dell’anno le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per 3.116,5 milioni di euro. Si registra così un incremento metto, del 28,8%, rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa crescita conferma la tendenza già osservata nei trimestri precedenti: +12,9% nel terzo trimestre e +7,0% nel secondo trimestre del 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - In Friuli-Venezia Giulia i mutui hanno un andamento in controtendenza

In questa notizia si parla di: Friuli Venezia Giulia Mutui

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Cassa Risparmio del Friuli Venezia Giulia: mutui, conti e assicurazioni - Mutui Le attività della Cassa Risparmio del Friuli Venezia Giulia sono molteplici partendo dall'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa o ancora per la ristrutturazione di un immobile ... Secondo facile.it

Mutuo prima casa e contributo regionale: il Friuli aiuta le famiglie numerose - Contributo regionale di 20mila euro per aiutare le famiglie numerose che stanno pagando un mutuo prima casa. Il Friuli Venezia Giulia a fianco delle coppie con il terzo figlio nato dal 1° gennaio 2024 ... Secondo mutuionline.it

Abbattimento del mutuo per la prima casa - Carta famiglia - Contributo per abbattere il capitale residuo da restituire del mutuo per l’acquisto ... il contributo se è proprietario o comproprietario, in Friuli Venezia Giulia, di un immobile o ... Lo riporta regione.fvg.it

07/08/2017 - EROGAZIONE MUTUI, NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA I TEMPI PIU' RAPIDI