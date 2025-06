In fiamme cargo nel nord Pacifico Alaska salva 22 marinai Tremila auto a bordo incendio ancora in corso

Una violenta fiamma avvolge una nave cargo nel Nord Pacifico, con oltre 3.000 auto a bordo, tra cui veicoli elettrici e ibridi. A circa 300 km dalle isole Aleutine, l’incendio ancora in corso mette a rischio l’intera regione mentre i 22 marinai sono stati salvati dalla Guardia Costiera dell’Alaska. La sfida ora riguarda il contenimento del fuoco e la prevenzione di un disastro ambientale di vaste proporzioni.

Una nave cargo che trasportava 3.159 automobili, di cui diverse elettriche o ibride, ha preso fuoco nel nord dell’ Oceano Pacifico, a circa 300 km a largo delle isole Aleutine, che dall’ Alaska si estendono verso la Russia. I 22 membri dell’equipaggio a bordo della nave sono stati salvati dalla Guardia costiera dell’Alaska, mentre l’incendio continua e a bordo ci sono quasi 2.000 tonnellate di carburante, “anche gassoso” secondo la guardia costiera. Lo riporta il sito di Fox News, che segnala come l’incidente – non si conoscono ancora le cause del rogo – sia avvenuto a largo di Adak, dove la Morning Midas, battente bandiera britannica, ha richiesto assistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In fiamme cargo nel nord Pacifico, Alaska salva 22 marinai. Tremila auto a bordo, incendio ancora in corso

