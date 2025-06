In difficoltà con la canoa | 17enne salvato dalla guardia costiera

Una giornata di avventura che si è trasformata in un salvataggio d’emergenza: nel mare di Chiavari, un ragazzo di 17 anni ha rischiato di perdere il controllo durante una uscita in canoa, ma è stato prontamente soccorso dalla guardia costiera. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei nostri eroi del mare, il giovane sta ricevendo le cure necessarie. La sicurezza prima di tutto: un richiamo alla prudenza per tutti gli appassionati di sport acquatici.

È stato soccorso nella mattinata di oggi, sabato 7 giugno, un ragazzo di 17 anni che stava andando in canoa nel mare davanti a Chiavari. Per motivi da chiarire, verso le 11,30 il ragazzo ha perso il controllo ed è finito in difficoltà, riportando contusioni in diverse parti del corpo. Sul. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - In difficoltà con la canoa: 17enne salvato dalla guardia costiera

