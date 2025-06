In Colorado da Dante a Leonardo è boom per la cultura italiana

In Colorado, tra le maestose montagne e i panorami mozzafiato, la cultura italiana sta vivendo un autentico risveglio, passando da Dante a Leonardo con un entusiasmo contagioso. La presenza di discendenti italiani tra gli assistenti di volo e l’attivismo culturale locale testimoniano un vivace fermento che rende questa regione un ponte tra tradizione e innovazione. Il risultato? Un’eccellenza italiana che continua a conquistare il cuore del Colorado, rendendo ancora più brillante il suo mosaico culturale.

Denver, 7 giu. (askanews) – (di Cristina Giuliano) In Colorado, noto per i suoi magnifici paesaggi di montagne, fiumi e pianure, esiste un vivace mosaico della cultura e della lingua italiana che askanews ha potuto sperimentare sin dal volo Roma-Denver (da un mese inaugurato da United Airlines) dove a bordo numerosi assistenti di volo parlano italiano essendo discendenti con varie origini che spaziano dalla Sicilia alla Sardegna. E una volta a Denver, iconica metropoli americana la cui fondazione risale all’epoca del Vecchio West, la presenza italiana si sente in maniera significativa. Molte sono le associazioni e confraternite delle quali il giornale “Andiamo!” ( andiamocolorado. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

