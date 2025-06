In centro scene da film La città si trasforma in set

trasformano il cuore della città in un vero e proprio set cinematografico. Un'occasione unica per vivere un pomeriggio all'insegna del cinema, della comicità e della cultura, dove ogni angolo nasconde una sorpresa. Passeggiando tra le vie animate, si potranno incontrare personaggi di film celebri e partecipare a spettacoli coinvolgenti, rendendo questa giornata indimenticabile per grandi e piccini. Pronti a scoprire cosa ci riserva questa magica avventura?

I commercianti trasformano il centro storico in un set cinematografico. Sarà un pomeriggio davvero insolito, passeggiando in città si potrà incontrare “l’Armata Brancaleone” e poi ritrovarsi a cantare con le suore di “Sister Act” o assistere alla scena più famosa di “Psyco”. Saranno molte le occasioni di divertimento oggi con la seconda edizione di “Ciak! Si Gira”, realizzata grazie alla collaborazione di numerose compagnie teatrali che ricreeranno le scene più famose di 12 film in altrettanti angoli del centro storico. Sarà possibile seguire il percorso con una mappa che verrà consegnata davanti al Teatro Guglielmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La storia del cinema si divide in due ere: una prima e una dopo "Roma città aperta". Parole di Otto Preminger, tra i più originali cineasti dell'età classica di Hollywood, che descrivono che cosa è stato il capolavoro di Roberto Rossellini, uscito nel 1945 ? Un fi Partecipa alla discussione

