In 1 500 al Pavia Pride | pace diritti e lavoro

Oggi a Pavia, circa 1.500 persone hanno sfilato in un corteo colorato e festoso, portando avanti un messaggio forte di pace, diritti e inclusione. Il nono Pavia Pride ha trasformato le strade della città in un inno alla libertà e all’uguaglianza, con il tema “Battagliere: senza diritti non c’è pace”. Un momento di unità e speranza che ha fatto vibrare il cuore di tutta la comunità , ribadendo che i diritti sono il fondamento della vera pace.

Pavia, 7 giugno 2025 – In marcia per i diritti. Circa 1.500 person e colorate e festanti oggi pomeriggio sono scese in piazza e hanno partecipato al nono Pavia Pride. “Battagliere: senza diritti non c’è pace” è stato il titolo della nona edizione della manifestazione. E “pace” è stata la parola che è riecheggiata di piĂą passo dopo passo mentre i manifestanti raggiungevano il cortile del castello visconteo da piazzale Ghinaglia, in Borgo Ticin o ma anche dal furgone che precedeva i manifestanti e poi dal palco. Pace per ognuno e pace per la Palestina. “Quest’anno il Pavia Pride vuole riportare al centro della manifestazione il rispetto dei diritti umani e l’importanza di presidiarli ogni giorno – ha detto Cecilia Bettini, presidente di Coming-Aut -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In 1.500 al Pavia Pride: pace, diritti e lavoro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pace Pavia Diritti Pride

"Senza diritti non c'è pace": la comunità Lgbti+ di Pavia e il Pride, per una società più giusta - sottolineando l'importanza di rivendicare i diritti come passo fondamentale verso una società più equa e inclusiva.

In 1.500 al Pavia Pride: pace, diritti e lavoro - Il corteo ha attraversato il centro da Borgo Ticino al castello. In piazza insieme alla comunità LGBTI+ anche gruppi pro Palestina e Cgil ... Riporta ilgiorno.it

"Senza diritti non c'è pace": la comunità Lgbti+ di Pavia e il Pride, per una società più giusta - Domani alle 16 il corteo attraverserà le vie del centro, tornando ad attraversare il ponte Coperto, un gesto carico di simbolismo identitario per la comunità Lgbti+ pavese ... Si legge su ilgiorno.it

Pavia si prepara al Pride 2025 nel segno della pace e dei diritti - “Battagliere“ è lo slogan scelto dalla comunità Lgbti+ per l’edizione di quest’anno A precedere la sfilata una settimana di eventi tra testimonianze e cultura ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Pride a Pavia, il corteo per i diritti colora la cittĂ