impossibilità di prolungare la sosta al parcheggio taverna numerose segnalazioni dai cittadini

L’accesso al parcheggio Taverna sta diventando sempre più difficile, con numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo all’impossibilità di prolungare la sosta. Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Piacenza, ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti e sollecitare un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione. Le problematiche emerse richiedono una risposta concreta che possa migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

