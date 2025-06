Impossibile stare al cinema Gente che parla al telefono si alza per comprare bibite giganti Il rumore copre i dialoghi degli attori | Martin Scorsese furioso

Immaginate di immergervi in un film e trovare invece un caos di voci, telefonate e rumori di bibite giganti. Martin Scorsese, leggendario regista di capolavori come “Taxi Driver”, si sfoga, affermando che l’esperienza del cinema è ormai compromessa dal comportamento maleducato del pubblico. Una realtà che rischia di minare il piacere di condividere l’arte cinematografica in sala. È giunto il momento di riflettere sul rispetto e sulla qualità delle nostre serate al cinema.

Il regista Martin Scorsese ha dichiarato di non poter più godersi i film nelle sale cinematografiche a causa del comportamento maleducato del pubblico. L’autore di capolavori come “Taxi Driver” e “Quei bravi ragazzi” ha rivelato che l’esperienza in sala oggi lo disturba a tal punto da non riuscire più a concentrarsi sul film. Lo riporta il The Guardian, che cita una conversazione tra Scorsese e il critico cinematografico statunitense Peter Travers. Durante l’intervista, pubblicata sul blog “The Travers Take”, il cineasta ha raccontato con amarezza come l’atmosfera nelle sale sia diventata invivibile: “La gente parla al telefono durante la proiezione, si alza in continuazione per comprare snack e bibite giganti, e il rumore è tale da coprire i dialoghi degli attori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it