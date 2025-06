Impianto di Salanetti Esposto alla Corte dei Conti

Un nuovo capitolo apre nel cuore di Lucca, con l'esposto alla Corte dei Conti contro Retiambiente riguardo l'impianto di Salanetti. Coordinati dai Comitati ambientali e da Liano Picchi, i cittadini sollevano seri dubbi sui risvolti economici e ambientali del progetto di riciclo di pannolini e scarti tessili. La questione mette in gioco il futuro della qualitĂ di vita locale, facendo riflettere sull'equilibrio tra innovazione e tutela ambientale.

LUCCA Esposto alla Corte dei Conti contro Retiambiente sui risvolti economici dell’impianto di riciclo di pannolini e di pannolini, oltre che di scarti tessili, che dovrebbe sorgere a Salanetti, al confine tra Capannori e Porcari. A presentarlo i Comitati ambientali, coordinati da Liano Picchi. "L’impianto sperimentale dei pannoloni certamente provocherĂ un forte impatto sull’ambiente e sulla qualitĂ di vita dei residenti – si legge in una nota dello stesso Picchi – ma abbiamo espresso fortissimi dubbi anche sulla sostenibilitĂ economica dell’impianto. Oggi, consultando la documentazione ultima aggiornata presentata da Retiambiente in Regione nella Conferenza dei servizi, ci siamo invece accorti delle conseguenze sulle tasche dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

