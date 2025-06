Impennata di share per Sinner e Musetti Boom Quarto Grado con Garlasco

L'attenzione del pubblico televisivo venerdì sera si è concentrata su eventi di grande richiamo, tra emozionanti qualificazioni mondiali e serie avvincenti. La sfida tra Sinner e Musetti ha fatto impennare gli share, mentre Garlasco ha conquistato il quarto grado con un boom di telespettatori. La serata si è confermata un successo, dimostrando ancora una volta come il calcio e l'intrattenimento siano i veri protagonisti della televisione italiana.

Gli ascolti del venerdì televisivo hanno visto, in prime time su Rai1, le Qualificazioni per la Coppa del Mondo di Calcio 2026, con la vittoria per 3 a 0 della Norvegia contro l'Italia, totalizzare il 29.4% di share pari a una media di 5.521.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha siglato invece il 15.4% di share pari a una media di 2.444.000 appassionati. Su Rai2, la Diamond League di Atletica con il Golden Gala "Pietro Mennea" di Roma raggiunge il 4.0% di share pari a una media di 736.000 spettatori. Su Rai3 l'approfondimento di FarWest condotto da Salvo Sottile ha segnato una media di 568. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Impennata di share per Sinner e Musetti. Boom Quarto Grado con Garlasco

