Impennata di furti e danneggiamenti in danno delle aziende foggiane | Rilanciamo il patto per la sicurezza

furti e danneggiamenti che minacciano la stabilità e la crescita delle imprese locali. È arrivato il momento di agire uniti, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e imprese per garantire un ambiente più sicuro e favorevole allo sviluppo economico. Rilanciamo con forza il “patto per la sicurezza”, un impegno condiviso volto a proteggere il lavoro, le risorse e il futuro di tutta la comunità foggiana.

I continui furti e danneggiamenti in danno di imprese dei diversi settori preoccupano Confapi Foggi che chiama a raccolta istituzioni e attori sociali per rendere operativo un “patto per la sicurezza” condiviso. “Da settimane il nostro territorio è testimone di una preoccupante escalation di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Impennata di furti e danneggiamenti in danno delle aziende foggiane: "Rilanciamo il patto per la sicurezza”

