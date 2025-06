Impatto tra auto e moto soccorsi in azione a Caorso | grave un 53enne

Un grave incidente lungo la strada Padana Inferiore a Caorso ha coinvolto un’auto e una moto, lasciando un uomo di 53 anni in condizioni critiche. Soccorsi tempestivi sono stati allertati, e un elicottero lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma l’evento riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle strade e sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

Un ferito grave, trasportato dall’elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. Questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina, sabato 7 giugno, lungo strada Padana Inferiore, nel comune di Caorso. A scontrarsi, per cause ancora in corso di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Impatto tra auto e moto, soccorsi in azione a Caorso: grave un 53enne

