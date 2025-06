Impatto fatale tra una monovolume e una motocicletta | muore sul colpo un 42nne

Tragedia sulla provinciale 366 tra San Cataldo e Acaya: un impatto fatale tra una monovolume e una motocicletta si è concluso con la perdita di un uomo di 42 anni. Un fine settimana ancora una volta segnato dal dolore e dalla tragica realtà delle strade italiane. La sicurezza deve restare una priorità, affinché incidenti come questo non abbiano più a spezzare vite innocenti.

VERNOLE – E’ accaduto purtroppo anche in questo fine settimana dove si conta l’ennesima vittima della strada a causa di un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale 366, lungo la direttrice per il mare, tra San Cataldo e Acaya, nel territorio di Vernole. In. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Impatto fatale tra una monovolume e una motocicletta: muore sul colpo un 42nne

