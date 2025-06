Impatto fatale tra una monovolume e una motocicletta | muore sul colpo un 42enne

Un tragico bilancio si è consumato nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale 366 tra San Cataldo e Acaya, a Vernole. Un violento impatto tra una monovolume e una motocicletta ha causato la perdita di vita di un uomo di 42 anni, lasciando la comunità nello sconforto. Un altro drammatico ricordo delle tragedie che ancora insanguinano le nostre strade, sottolineando l’importanza della massima attenzione alla guida.

