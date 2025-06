Immobili siamo tornati a essere attrattivi

Il mercato immobiliare di Portomaggiore sta vivendo una vera rinascita, con le famiglie italiane in prima linea. Dopo anni di stagnazione, la ripresa si fa sentire grazie a prezzi accessibili e a un contesto favorevole, lontano dall’influenza degli acquirenti stranieri. Alberto Demaria di Linea Casa ci svela che ora il vero motore sono i residenti locali, pronti a investire nel proprio futuro e a rinnovare il cuore della città .

Il mercato immobiliare è in ripresa a Portomaggiore, ci aveva raccontato l'immobiliarista di lungo corso Alberto Demaria di Linea Casa, attività con sede nel centralissimo corso Vittorio Emanuele II. Attenzione, il mercato tira ma non per merito degli stranieri, pakistani in primis, che prima compravano le case vecchie dei residenti e le ristrutturavano. Il mercato è infatti trainato soprattutto dalle famiglie italiane, attratte da un costo inferiore rispetto ai prezzi medi delle città, grazie a una posizione baricentrica nel contesto provinciale e con tutti i servizi a portata di mano. Una notizia che fa sobbalzare sulla sedia il sindaco Dario Bernardi: "E' una notizia che mi fa particolarmente piacere – esulta il primo cittadino portuense –.

