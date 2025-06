Imbersago - Villa d’Adda | Col traghetto di Leonardo un nuovo ponte non serve

Imbersago e Villa d’Adda, due affascinanti località della provincia di Lecco, sono unite da un patrimonio unico: il traghetto progettato da Leonardo da Vinci. Questo antico mezzo di trasporto, che attraversa l’Adda senza inquinare e senza lavori invasivi, dimostra come le soluzioni sostenibili possano ancora oggi preservare il nostro territorio. Con la costruzione di un nuovo ponte, si rischierebbe di perdere questa preziosa testimonianza di ingegneria storica e rispetto ambientale.

IMBERSAGO (Lecco) Per attraversare l’Adda tra Imbersago e Villa d’Adda non c’è bisogno di un nuovo ponte, basta il traghetto progettato da Leonardo da Vinci. Senza bisogno di costosi e lunghi lavori solca le acque del fiume da secoli, non inquina perché funziona con la sola forza della corrente e per arrivarci non sono necessarie altre strade che porterebbero traffico, espropri e demolizioni anche di case. Con la costruzione di un nuovo ponte tra Imbersago e Villa d’Adda per rimpiazzare il “vecchio“ San Michele, prossimo alla scadenza di esercizio che scatterà nel 2030 o poco oltre – una delle ipotesi che stanno valutando gli ingegneri di RFI con i tecnici della Regione – si verificherebbe invece il contrario: cioè traffico, inquinamento, cementificazione, espropri, demolizioni, sventramento di uno dei tratti più pregevoli della Valle dell’Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it