Imàgo la grandissima bellezza

Imàgo, il ristorante dell’hotel Hassler, regala una vista mozzafiato sulla città eterna, ma è lo chef Andrea Antonini a sorprenderci con una cucina stagionale e minimale, come in un’opera d’arte in evoluzione. Il suo ultimo menu, ERROR13, ispirato alla falena e alla trasformazione, si snoda in quattro atti di pura meraviglia, invitandoci a un viaggio sensoriale senza precedenti. Pronti a scoprire questa esperienza unica?

