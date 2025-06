Ilaria Salis a rischio a fine mese il voto Ue sulla revoca dell’immunità

Ilaria Salis si trova in bilico: a fine mese, il voto dell'UE sulla revoca della sua immunità potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro politico. Dopo il rifiuto di un suo emendamento sull’Albania, cresce la tensione tra l’eurodeputata e le istituzioni europee. La posta in gioco è alta, e il risultato potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera e sulla scena politica italiana. Resta da scoprire come evolverà questa delicata vicenda.

Giornate di tensione per l'eurodeputata italiana. bocciato un suo emendamento sull'Albania, il favore Ue per la revoca della sua immunità

S. Ceccardi :Entro fine mese la comm. Affari giuridici Eu potrebbe votare REVOCA immunità parlam. a Ilaria Salis. La sinistra pensava che l'immunità potesse trasformarsi in un salvacondotto,ma la legge deve essere uguale per tutti. La giustizia faccia il suo co Partecipa alla discussione

Ilaria Salis rischia seriamente la revoca dell’immunità parlamentare da parte del Parlamento europeo e quindi di tornare a processo in Ungheria. Secondo voi ricomincerà a chiedere l’abolizione del carcere? #ilariasalis #salis #ue #sinistra #antifa #immunità # Partecipa alla discussione

ADDIO IMMUNITÀ? ILARIA SALIS ORA TREMA - di Robby Giusti