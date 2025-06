Il vulcano Fuego in Guatemala conclude l' eruzione dopo 30 ore

Dopo oltre 30 ore di attività intensa, il vulcano Fuego in Guatemala ha finalmente smesso di eruttare, portando sollievo alle comunità circostanti. Con una colonna di fumo e cenere che si è innalzata nel cielo, il maestoso vulcano ha mostrato tutta la sua forza, ma ora si apre una fase di recupero e speranza. La conclusione di questa eruzione segna un importante momento di resilienza per la regione, pronta a ricostruire e ripartire con rinnovata energia.

Il vulcano Fuego, 3.763 metri di altezza a 35 km dalla capitale Città del Guatemala, ha smesso di eruttare dopo oltre 30 ore. Lo ha reso noto oggi in un bollettino l'Istituto di sismologia guatemalteco Insivumeh,: "l'attività del vulcano Fuego è diminuita notevolmente" ed "è possibile dichiarare conclusa l'eruzione". Lo rende noto il sito in lingua spagnola di Deutsche Welle. Durante l'eruzione, iniziata mercoledì sera, si sono elevate colonne di fumo e cenere dal cratere che hanno superato i 7.000 metri e si sono generate "correnti" di materiale ardente (flussi piroclastici) che sono scese lungo i pendii costringendo all' evacuazione circa 800 persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net