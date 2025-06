Il videoracconto della piazza per Gaza | “Siamo oltre 300mila Israele si fermi Meloni è complice”

Decine di migliaia di cittadini si sono radunati a Roma in un videoracconto vibrante e coinvolgente, per denunciare le sofferenze a Gaza e chiedere giustizia. Con cori intensi e cartelli eloquenti, la piazza si fa voce di chi non può restare in silenzio di fronte a un conflitto che scuote il mondo. La manifestazione evidenzia l’urgenza di fermare le operazioni militari e di riflettere sul ruolo delle istituzioni italiane in questa crisi. Dal palco, i leader hanno concluso con un appello alla pace e alla responsabilità.

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Roma per la manifestazione organizzata dal centrosinistra per chiedere la fine delle operazioni militari nella Striscia da parte di Israele. Tra i tanti cori e cartelli, in molti hanno definito quello del governo Netanyahu a Gaza un genocidio e hanno accusato l'esecutivo Meloni di troppa accondiscendenza, se non di complicità, verso le azioni israeliane. Dal palco hanno chiuso l'evento i leader di Avs Bonelli e Fratoianni, il presidente M5S Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. Ecco il videoracconto della manifestazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

