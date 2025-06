Il viaggio in Oltralpe Radice vola a Colombes nel segno degli scacchi

Il viaggio in oltralpe di Lorenzo Radice a Colombes segna un ritorno prezioso alle radici di un legame storico tra le due città, nato nel 1961. In questa visita di due giorni, il sindaco di Legnano non solo punta a riattivare il gemellaggio, ma anche a celebrare la passione per gli scacchi, un simbolo di strategia e amicizia. Un’occasione per rinforzare i legami e riscoprire valori condivisi, continuando così a scrivere nuove pagine di collaborazione internazionale.

Due giorni dai cugini d’Oltralpe per rinverdire un evento che, in ordine temporale, fu il primo nel suo genere per il Comune di Legnano: da ieri il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, è impegnato in un viaggio in Francia all’insegna di un gemellaggio da riattivare e del gioco degli scacchi con la Città di Colombes, un atto siglato dal sindaco Luigi Accorsi nel lontano 1961, a pochi mesi dalla sua elezione, ma andato presto affievolendosi, almeno da parte delle due amministrazioni comunali. A mantenere vivo quel legame hanno provveduto, dopo oltre sessant’anni, proprio i circoli scacchistici delle due Città, che dal 1973 si incontrano ogni anno per la disputa di un triangolare che vede impegnati anche gli scacchisti di Frankenthal, città tedesca a sua volta gemellata con Colombes. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il viaggio in Oltralpe. Radice vola a Colombes nel segno degli scacchi

