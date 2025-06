il vescovo francesco beschi e i 50 anni di ordinazione sacerdotale

Il vescovo Francesco Beschi celebra con gioia e gratitudine il suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Un cammino di fede e servizio che richiama le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo, invitando a seguire la strada della dedizione e dell’amore verso il prossimo. In questa occasione speciale, monsignor Beschi riflette sul significato profondo della vocazione e sull’impegno di una vita spesa al servizio della comunità.

“Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: ‘Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini’. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono”. Vangelo di Matteo 4,18-22. Nella giornata di sabato 7 giugno monsignor Francesco Beschi, in occasione del 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale avvenuta il 7 giugno 1975, ha celebrato una messa in cattedrale. Essere pescatori di uomini non è un compito facile, in nessun tempo. Il vescovo Beschi guida la Diocesi di Bergamo dal suo ingresso avvenuto il 15 marzo 2009. 🔗 Leggi su Bergamonews.it