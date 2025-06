il vecchio diario del nonno carlo libro di ricordi

Nel cuore di Adele Maria Carones, tra arte e memoria, si cela una passione profonda per le radici familiari. Creativa e appassionata di storia, ha saputo restituire alla luce il diario di nonno Carlo, un prezioso tesoro di ricordi che unisce passato e presente. Un’opera che non solo racconta di tempi andati, ma ci invita a riscoprire chi siamo attraverso le pagine di una vita vissuta con autentica intensità.

Creativa per professione, con uno studio di grafica pubblicitaria aperto e continuato per 28 anni, ma storica per diletto. Adele Maria Carones non ha solo ricostruito pezzo dopo pezzo le vicende della sua famiglia legate a quelle di Palazzo Omodei, tra documenti, foto, ritagli di giornale, molti conservati anche negli album del padre. Dede ha anche riportato alla luce il diario di nonno Carlo. Lo ha trovato, studiato, tradotto e poi pubblicato col titolo di " Ricordi di un giovane milanese dei primi anni del ‘900". "Io l’ho solo ritrascritto, praticamente ha fatto tutto lui. Sono sempre stata curiosa e appassionata della nostra storia, del nostro albero genealogico – racconta -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it