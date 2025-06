Il Tuscia pride colora Viterbo | Stiamo facendo un atto di resistenza e siamo pro Palestina | FOTO

Il Tuscia Pride 2025 invade Viterbo con un abbraccio di colori, testimonianza di resistenza e solidarietà. La manifestazione, alla sua seconda edizione, ha riunito centinaia di persone in un festoso e deciso sventolio di bandiere arcobaleno, contro ogni ingiustizia e a favore dei diritti LGBTQIA+ e della Palestina. Un momento di forte coinvolgimento che dimostra come la lotta per l'uguaglianza possa essere anche un inno di speranza e unità.

Un "abbraccio" colorato attraversa le vie del centro storico di Viterbo. È il Tuscia pride 2025, la seconda edizione della manifestazione per i diritti Lgbtqia+ che ha portato in piazza qualche centinaio di persone in un clima di festa, lotta e partecipazione. Bandiere arcobaleno, dell'Arci.

