Il turismo dello sport italiano vale 338 milioni

belpaese non solo per esplorare le sue meraviglie culturali, ma anche per vivere l’emozione dello sport. Questo settore in forte espansione rappresenta un'importante opportunità di crescita e attrattiva internazionale, confermando come il turismo sportivo sia diventato un volano strategico per il nostro Paese. Un trend destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni, aprendo nuove prospettive per l’economia italiana.

Secondo i dati diffusi a maggio 2025 dal Ministero del Turismo e elaborati da ENIT, nel 2024 i turisti stranieri giunti in Italia per assistere o partecipare a eventi sportivi hanno generato un impatto economico di ben 338 milioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente. Non si tratta di un trend marginale. Parliamo di circa 560mila viaggiatori internazionali, con un incremento del 4,7% rispetto al 2023, che hanno scelto il nostro Paese non solo per la sua bellezza e cultura, ma anche per vivere eventi sportivi dal vivo. I loro soggiorni hanno prodotto 2 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’8,7%, contribuendo in modo significativo al fatturato delle strutture ricettive italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il turismo dello sport italiano vale 338 milioni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Turismo Milioni Sport Italiano

Marche, quasi 2 milioni per il bando ‘Turismo esperienziale’ - La Regione Marche lancia il bando "Turismo esperienziale eventi e promozione 2025", con un finanziamento di oltre 1 milione e 860mila euro.

Ministero del Turismo (@MTurismoItalia) Partecipa alla discussione

Il calcio italiano vale oltre 40 miliardi di euro. Lo studio di Banca Ifis - Il calcio italiano produce oltre 40 miliardi di euro di ricavi grazie al ruolo delle oltre 11mila società attive nel settore che, nel 2024, hanno generato un giro d’affari pari a ... Segnala msn.com

Turismo italiano in forte crescita: 65,8 milioni attesi per l’estate 2025 - Grandi speranze ed aspettative per il turismo italiano in vista dell’estate ... l’Italia per una vacanza legata allo sport, generando quasi 2 milioni di pernottamenti (+8,7%) e 338 milioni ... Riporta affaritaliani.it

Turismo italiano in forte crescita: 65,8 milioni attesi per l’estate 2025 - In termini assoluti, si stimano 2,2 milioni di ... il futuro del turismo italiano. Al momento il Ministero del Turismo sta concentrando la sua attenzione su due ambiti: sport e sostenibilità. Segnala msn.com

Valore Turismo Sportivo Italia