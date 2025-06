Il treno speciale collega Roma e la Sicilia a partire dal 5 giugno fino a settembre A bordo gli interni dei vagoni sono decorati con ulteriori scatti e con i colori e le grafiche della mostra creando un' esperienza immersiva per i passeggeri

Dal 5 giugno a settembre, un treno speciale collega Roma alla Sicilia, trasformando il viaggio in un’esperienza unica. Gli interni decorati con scatti e grafiche della mostra creano un’atmosfera immersiva, celebrando il valore delle donne e la parità di diritti. A bordo, i passeggeri vivranno un viaggio tra arte, cinema e impegno sociale, rafforzando il messaggio che ogni percorso può diventare un’occasione di riflessione e ispirazione.

R oma, 6 giu. (askanews) – Un treno Intercity speciale, personalizzato con i volti delle grandi donne del cinema, al Taormina Film Festival. Per il secondo anno consecutivo il brand di Trenitalia è Main Partner della manifestazione, giunta alla sua 71esima edizione, in programma dal 10 al 14 giugno. E il messaggio che si vuole mandare è quello del valore delle donne e della parità di diritti. Leggi anche › Taormina film festival, si apre con "Ladies in Black". Una storia di donne, emigrazione e humor "Il messaggio – ha detto ad askanews Francesca Serra, direttore Business Intercity di Trenitalia – nasce in realtà direttamente dal Taormina Film Festival, perché in questo momento particolare è bene dare un messaggio rispetto al valore vero delle donne, a quello che possono fare nella quotidianità e quindi anche la stessa attrice in realtà è una donna che vive le sue vicissitudini e non deve essere solo esclusivamente vista come diva, ma anzi per quello che è, ovvero una donna".