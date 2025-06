Il tranello Ue per incastrarci con il riarmo

L'UE sembra usare il pretesto della difesa per stringere il cappio economico sulla nostra sovranità, sfruttando la paura del conflitto e le pressioni internazionali. Un danno che va oltre il mero investimento militare, toccando le radici della nostra libertà e indipendenza. Scopriamo insieme come questa strategia possa influenzare il nostro futuro e cosa possiamo fare per difendere i nostri interessi. Continua a leggere

Se l'Europa insiste per farci spendere nella Difesa, non è solo per via dello spauracchio russo e dei dikat di America e Nato: gravare un bilancio ora virtuoso ci renderebbe più controllabili. E obbligherebbe il governo a mosse impopolari a ridosso delle future elezioni.

In questa notizia si parla di: Tranello Incastrarci Riarmo Elezioni

