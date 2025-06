Il Tito Livio al Carcano Viaggio in punta di piedi nella vita dei teenager

Il liceo coreutico Tito Livio al Carcano di Milano ha regalato un’emozionante finestra sulla crescita e sui sogni degli adolescenti, con lo spettacolo “Solo Andata - per Domani”. Un viaggio coreografico che ha coinvolto 190 giovani danzatori, protagonisti di un racconto intenso e autentico. "Solo Andata" ci invita a scoprire le sfide e le speranze di Asia, una ragazza di 19 anni, nel suo percorso di scoperta e trasformazione.

"Un viaggio coreografico nella vita di un'adolescente": così il liceo coreutico Tito Livio ha chiuso l'anno scolastico a passo di danza con lo spettacolo " Solo Andata - per Domani ". Protagonisti 190 danzatori, tutti studenti del liceo, che si sono esibiti al teatro Carcano di Milano. L'ultimo primo giorno di scuola segnerà l'inizio del viaggio più importante della sua vita: una destinazione misteriosa la porterà a crescere e a trovare la sua strada.

