Il teatro La Nuova Fenice ospita l’ultimo evento di Opera in concerto

"Opera in concerto" chiude il ciclo di appuntamenti dell' Accademia d'Arte Lirica. Questa sera (ore 21) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo si terrà il tradizionale concerto conclusivo dell'anno accademico, in cui verranno consegnati gli attestati agli studenti che hanno terminato il percorso di studi. A esibirsi saranno diciotto solisti, provenienti da ogni parte del mondo, che hanno scelto Osimo come loro 'seconda casa'. Accompagnati da Ettore Papadia al pianoforte, eseguiranno arie, duetti e pezzi d'assieme da opere di Mozart, Rossini, Offenbach, Gounod, Strauss, Leoncavallo e Cilea.