Il sistema penitenziario italiano si trova in una crisi senza precedenti: con un sovraffollamento del 134,29% e oltre 62.700 detenuti a fronte di meno di 47.000 posti disponibili, le condizioni nelle carceri stanno peggiorando drasticamente. La situazione di Milano San Vittore non fa eccezione, evidenziando l'urgenza di interventi concreti. Una sfida che richiede attenzione immediata e soluzioni efficaci per garantire diritti umani e sicurezza.

AGI - Sono 62.722 i detenuti presenti nelle carceri italiane, a fronte di 46.706 posti disponibili. È quanto emerge dall'ultimo report del Garante nazionale delle persone private della libertà, nel quale si parla di un indice di sovraffollamento del 134,29% a livello nazionale e di un " significativo aumento " del numero di presenze in carcere - con un incremento di 10.499 unità - registrato dal dicembre 2020. Nel suo documento - che riporta dati aggiornati al 30 maggio scorso - il Garante evidenzia anche che la capienza regolamentare è pari a 51.285 unità e che il divario ( -4.579 ) rispetto ai 46. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il sovraffollamento carcerario è al 134%. Il caso di Milano San Vittore

