Il sonnifero nel caffè e il cuscino per soffocarlo poi le bugie sul viaggio all' estero | Antonio Di Gennaro ucciso dai figli e chiuso nella cassapanca

Un intreccio di misteri e bugie che scuotono le fondamenta della famiglia Di Gennaro. La tragica morte di Antonio, apparentemente nascosta dietro inganni e false testimonianze, solleva interrogativi inquietanti su fino a che punto si spingano i figli nel tentativo di coprire un delitto. La verità emerge tra ombre e silenzi, pronto a svelarsi solo con un’indagine accurata e determinata.

Avrebbero ucciso il padre addormentandolo con un sonnifero nel caffè e soffocandolo con un cuscino, poi avrebbero chiuso il cadavere in una cassapanca. Quindi la bugia alla quale nessuno ha creduto: "Papà e andato in Inghilterra, non vuole essere cercato".

