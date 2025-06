Nel mondo di NXT, ogni battaglia nasconde segreti e rivalità che scuotono le fondamenta della stable. Il soldato abbandonato a Battleground rappresenta molto più di un semplice scontro: è il simbolo di una lotta interna, di tradimenti e alleanze fragili. Mentre il pubblico ancora si interroga sulle conseguenze di quell’azione, le puntate settimanali continueranno a rivelare chi tra i protagonisti resterà fedele o si perderà nel labirinto della lotta per il potere.

Scrivo questo pezzo inerente all’ultimo ppv di NXT con un colpevole ritardo, ne sono consapevole ma era necessario aspettare gli sviluppi nelle puntate settimanali Incomincio ammettendo che emotivamente Battleground mi ha distrutto, bella la prova di Miles Borne ma la mia attenzione è andata più sull’incontro tra Tony D’Angelo e Channing “Stacks” Lorenzo, del quale però non voglio ancora parlarne, questa lotta intestina tra il vecchio Don e chi si dichiara impunemente tale è ancora agli inizi. Invece voglio soffermarmi su un momento nel PLE carico di un forte impatto emotivo passato in sordina, il cui protagonista è stato Brooks Jensen Può darsi che il nome non dica nulla a chi non segue NXT e che quindi conosce solo i wrestler principali o quelli che fanno rumore perché provengono da fuori, Brooks è un wrestler 23enne di seconda generazione figlio di Bull Buchanan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net