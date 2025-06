Il sogno prende corpo sorteggiato il calendario della Serie A | i nerazzurri partono da Bergamo

Il sogno prende forma: il calendario della Serie A è stato ufficialmente sorteggiato, e gli appassionati già sognano grandi imprese. I nerazzurri inizieranno il loro cammino a Bergamo, ma l'emozione cresce con ogni sfida che li attende. La cerimonia di ieri a Parma ha chiarito cosa ci aspetta: un percorso intenso, ricco di sfide e di opportunità. La Serie A prende vita, e il vero spettacolo sta per cominciare...

Se avevate ancora qualche dubbio, probabilmente la cerimonia che si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri a Parma vi ha finalmente fatto rendere conto della realtà. La Serie A attende il Pisa e adesso conosciamo anche il percorso dei nerazzurri: il cervellone programmato dalla Lega ha decretato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Il sogno prende corpo, sorteggiato il calendario della Serie A: i nerazzurri partono da Bergamo

