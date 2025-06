il sistema calcio italiano non sa intercettare né valorizzare i talenti

Il calcio italiano ha smarrito la bussola nel riconoscere e valorizzare i talenti emergenti. Mentre altri paesi investono nelle giovani promesse, noi assistiamo a un vuoto che si fa sentire sempre più forte. Da quella generazione d’oro del 2006, il nostro sistema sembra essersi fermato, incapace di rinnovarsi. È tempo di riflettere: come possiamo riaccendere la scintilla e tornare a sfornare campioni?

Perché al calcio italiano manca un Sinner? Anzi, mancano diversi Sinner come accadde nel 2006 con quella generazione di fenomeni che vinse il mondiale: Totti, Del Piero, Pirlo, Cannavaro, Nesta, Buffon. Il black-out è iniziato con il graduale degrado delle politiche calcistiche dove il processo portato avanti da altre Federazioni come Francia e Spagna non si è sviluppato. Già, proprio Spagna-Francia dell’altro giorno ha mostrato come ragazzini cresciuti in un sistema collaudato e competente di vivai giovanili e valorizzazione di questo patrimonio permette a quelle due nazionali di non avere rivali al mondo oggi, nemmeno dall’attuale Argentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it