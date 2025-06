Il sindaco di Montegallo Capanna | Donazioni sisma ecco la verità

Il sindaco di Montegallo, Sante Capanna, si trova al centro di un acceso dibattito pubblico sulle donazioni raccolte durante il terremoto e sui debiti fuori bilancio. I cittadini desiderano chiarezza e trasparenza su quanto è stato donato e come sono stati gestiti i fondi pubblici, soprattutto in vista della recente variazione di bilancio. Nei giorni scorsi, il consiglio comunale si è riunito in seduta straordinaria per affrontare queste delicate questioni, alimentando ulteriormente il confronto tra amministrazione e comunità.

Montegallo, i cittadini vogliono avere notizie sulle donazioni fatte durante il terremoto al Comune e sui debiti fuori bilancio. Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Montegallo si è riunito in forma straordinaria per una variazione di bilancio dovuta all’esito avverso di un procedimento per l’esproprio di un terreno per la realizzazione delle unità abitative Sae a Balzo. Sindaco Sante Capanna in questi giorni si assiste ad una serie di accuse nei suoi confronti. "Credo che sia necessario riportare un po’ di ordine e verità sulle questioni che interessano l’amministrazione di Montegallo. Siamo di fronte a basse insinuazioni per provare a creare, goffamente, un caso politico che non esiste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Montegallo Capanna: "Donazioni sisma, ecco la verità"

Il sindaco di Montegallo Capanna: "Donazioni sisma, ecco la verità"

