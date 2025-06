Il sindaco Antonio Romeo | Qui la comunità è un valore

Il sindaco Antonio Romeo incarna l’essenza di una comunità che valorizza il suo passato e guarda al futuro con determinazione. Con oltre vent’anni di leadership a Limbiate, ha dimostrato come l’impegno e la passione possano trasformare una città, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. La sua storia è un esempio di dedizione e di come il legame con il territorio possa fare la differenza. E questa città, sotto la sua guida, continua a crescere...

Antonio Romeo, 65 anni da compiere e dicembre, è al quarto mandato da sindaco di Limbiate, carica assunta per la prima volta nel 2001 e da cui si è "assentato" solo tra il 2011 e il 2016, con due parentesi da consigliere regionale, prima nel 2012 e poi ancora nel 2015. All'ultima tornata elettorale nel 2021, ha raccolto il 71,27% dei consensi. Originario della Calabria, limbiatese da sempre, in consiglio comunale fin da giovanissimo, studio da commercialista all'ultimo piano di un'antica villa nel centro di Limbiate, Romeo è innamorato della sua città e si infastidisce quando i comportamenti di qualcuno la mettono in cattiva luce sulle cronache.