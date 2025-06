Il senatore in Comune dal sindaco

In un clima di dialogo e collaborazione, il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore Daniele Berardinelli hanno ricevuto in Comune la visita del senatore Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio. Con una lunga esperienza nel settore giornalistico, Barachini si è interessato agli aspetti più rilevanti della città, dal piano demografico alle sfide future. Un incontro che testimonia l’impegno condiviso per lo sviluppo del nostro territorio.

Il sindaco Daniele Silvetti, affiancato dall'assessore Daniele Berardinelli, ha ricevuto poi in Comune la visita del senatore Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria nel governo Meloni. Nel corso dell'incontro, il senatore Barachini, una carriera giornalistica alle spalle, si è informato dello stato di salute del capoluogo, sul piano demografico, economico-sociale e della logistica. Il Sindaco Silvetti ha riferito di una città che sta cercando fortemente di cambiare la percezione di se stessa, delle proprie potenzialità.

