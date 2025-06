Il saluto di don Lombardi Promosso provicario

Il saluto di don Lombardi, promosso a vicario, racchiude un messaggio di gratitudine e speranza. Con parole piene di affetto e umiltà, ringrazia il vescovo monsignor Gambelli per la fiducia e rivolge un pensiero speciale alla comunità che lo ha accolto con entusiasmo. Si apre così un nuovo capitolo della sua missione pastorale, accompagnato dal ricordo prezioso di dodici anni di dedizione e amore per le parrocchie di Santa Verdiana e Castelfiorentino. Oltre alla...

"Voglio esprimere la mia gratitudine nei confronti del vescovo, monsignor Gherardo Gambelli, per la fiducia che ha riposto in me e che cercherò di ripagare nel migliore dei modi. Porterò con me anche l'esperienza di questi dodici anni che ho speso a Castello, tra l'affetto di una comunità vivace e stimolante". E' il commiato di don Alessandro Lombardi, che saluta idealmente così i parrocchiani di Santa Verdiana e di Castelfiorentino: oltre alla carica di provicario generale dell' arcidiocesi di Firenze a partire dal 1 settembre prossimo, assume anche gli incarichi di moderatore di curia e direttore dell'ufficio per gli affari economici e si trasferirà quindi nel capoluogo.

