Il Sahara soffia sull’Italia | in arrivo caldo africano e cieli carichi di sabbia

L'Italia si prepara a vivere giorni di fuoco, sotto l’assalto del caldo africano che porterà temperature in forte aumento e cieli avvolti da una calda nebbia di sabbia sahariana. Un’onda di calore intenso che promette di dominare il nostro clima per un periodo prolungato. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, conferma che questa situazione potrebbe durare a lungo, con un primo picco previsto nei prossimi giorni. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti!

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone africano si rafforza: temperature in forte rialzo. Nei prossimi giorni l’Italia sarà investita da una nuova ondata di calore di origine africana, con temperature in forte aumento e cieli che assumeranno sfumature ocra a causa dell’arrivo massiccio di sabbia sahariana. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma l’arrivo di un lungo periodo dominato dal caldo africano, con un primo picco previsto per domenica 8 giugno e una seconda fase ancora più intensa tra mercoledì 11 e domenica 15 giugno. Un giugno da record: fino a 8°C sopra la media. Il mese è partito con una spinta eccezionale: temperature superiori di 6-8°C rispetto alle medie stagionali stanno già interessando diverse regioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il Sahara soffia sull’Italia: in arrivo caldo africano e cieli carichi di sabbia

