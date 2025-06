Il Rotary Club Ravenna incontra la cantante Noa

Il Rotary Club Ravenna si distingue ancora una volta per il suo impegno culturale e sociale, ospitando la straordinaria cantautrice Noa in un evento unico nel cuore delle colline UNESCO della Vena del Gesso. La serata, che ha concluso “Romagna in Fiore 2025”, ha regalato emozioni indimenticabili e rafforzato il legame tra musica, natura e solidarietà . Un incontro che rimarrà nella memoria di tutti i presenti, testimonianza del valore del dialogo e della condivisione.

Il 2 giugno scorso il Rotary Club Ravenna Galla Placidia è stato ospite di Luca Montanari, socio del Club, e della sua famiglia, presso la “Casetta del Vento” a Riolo Terme, dove la cantautrice Noa ha chiuso “ Romagna in Fiore 2025 ”, la rassegna ecosostenibile di “ Ravenna Festival ”. Il concerto si è svolto nello splendido scenario delle colline della Vena del gesso, patrimonio dell’ Unesco. Noa, da sempre messaggera di pace e dialogo tra i popoli, ha emozionato il pubblico con le sue parole, che sono state una forte denuncia delle atrocitĂ del conflitto in atto tra Israeliani e Palestinesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: Ravenna Club Rotary Incontra

Il Rotary Club Ravenna incontra il Prof. Gallese, scopritore dei neuroni specchio - Il Prof. Vittorio Gallese, noto per il suo contributo alla scoperta dei neuroni specchio, è intervenuto all’interclub del Rotary Ravenna con gli altri Club dell’area. Nell’introduzione alla ... Si legge su ravenna24ore.it

Rotary Club Ravenna incontra lo scopritore dei neuroni specchio per parlare di umanità, il Prof. Vittorio Gallese - “Il Prof. Vittorio Gallese, noto per il suo contributo alla scoperta dei neuroni specchio, è intervenuto all’interclub del Rotary Ravenna con gli altri Club dell’area. Nell’introduzione alla serata la ... ravennawebtv.it scrive

Il Rotary Club Ravenna premia gli studenti del “Perdisa” per i migliori progetti sull’intelligenza artificiale in agricoltura foto - Sono stati premiati nei giorni scorsi i migliori lavori degli studenti del quarto anno dell’Istituto Tecnico Agrario “Perdisa” di Ravenna, nell’ambito ... Segnala ravennanotizie.it

SOGNA IN GRANDE, DESIDERA L'IMPOSSIBILE | ROTARACT E ROTARY CLUB PER NeMO ANCONA