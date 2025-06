Il ritorno di Mauro Repetto | Con le scarpe allacciate da gol ora vivo il mio sogno italiano

Il ritorno di Mauro Repetto, con le scarpe allacciate da gol, segna il risveglio di un sogno italiano che non smette di brillare. Come Copernico rivoluzionò il cielo con la teoria eliocentrica, Mauro sta riscrivendo le regole del suo mondo, portando passione e determinazione. Un esempio di come, anche nel calcio e nella vita, l’ambizione possa cambiare il nostro universo. E ora, il campo è pronto per il suo nuovo capitolo...

Pubblicata nel 1543 "De revolutionibus orbium coelestium" (Sulle rivoluzioni delle sfere celesti) è l'opera più famosa di Niccolò Copernico. L'astronomo e matematico nato in Polonia ha rivoluzionato il mondo con la teoria eliocentrica: al centro del nostro sistema planetario c'è il Sole e i pianeti, inclusa la Terra, gli orbitano attorno. I suoi studi sono stati il punto di partenza per astronomi come Galileo Galilei e Giovanni Keplero, che hanno perfezionato e confermato il modello eliocentrico. Fino ad allora la visione dominante era quella in cui la Terra era immobile al centro dell'universo e i corpi celesti le giravano attorno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il ritorno di Mauro Repetto: “Con le scarpe allacciate da gol ora vivo il mio sogno italiano”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ritorno Mauro Repetto Scarpe

Mauro Repetto, il grande ritorno: ecco come - Mauro Repetto torna alla ribalta con il suo nuovo singolo "DJ Sole", in uscita il 30 maggio, segnando un entusiasmante e futuristico ritorno nel mondo della musica.

Il ritorno di Mauro Repetto: “Con le scarpe allacciate da gol ora vivo il mio sogno italiano” - L’ideatore e fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali è lancia il nuovo singolo “Dj Sole” mentre prosegue il suo tour nei teatri con “Alla ricerca dell'Uomo Ragno”. “Nonostante le cene con Martin Sco ... Si legge su ilfoglio.it

Mauro Repetto, ex 883, torna alla musica con “Dj Sole” - Mauro Repetto, ex membro degli 883 insieme a Max Pezzali, torna sulla scena musicale con "Dj Sole": scopriamo tutti i dettagli. Secondo msn.com

Dj sole di mauro repetto torna con un singolo e uno spettacolo teatrale legato agli 883 - Mauro Repetto torna con il singolo dj sole, un mix di dance e rock prodotto da Matteo Bonsanto, che anticipa uno spettacolo teatrale innovativo legato alla serie Sky sugli 883. Si legge su gaeta.it

Barbara D'Urso scopre in diretta TV di essere licenziata da Mediaset