Il Rally Internazionale Casentino verso la sua 45^ edizione | oltre cento chilometri di spettacolarità con il gran finale su Talla

Il Rally Internazionale Casentino si appresta a vivere la sua 45ª edizione, promettendo due giorni di adrenalina e passione tra le suggestive strade toscane. Con oltre 101 chilometri di percorso, il cuore dell’evento batte più forte che mai, culminando nel grande finale su Talla. Gli appassionati non vedono l’ora di immergersi in questa spettacolare sfida. L’attesa sta per finire: il conto alla rovescia è ormai alle ultime battute.

Arezzo, 7 giugno 2025 – È un conto alla rovescia scandito dal fermento, quello che separa gli appassionati di motorsport dalla partenza del Rally Internazionale Casentino, terzo appuntamento di International Rally Cup in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio in provincia di Arezzo. Scuderia Etruria SCRL, organizzatrice dell’evento, è pronta a “mettere sul piatto” dei partecipanti oltre cento chilometri – nello specifico ben 101,73 – distribuiti su sette prove speciali. Grande novità, a beneficio del pubblico, è l’inserimento in programma della super prova spettacolo Bibbiena, che si svolgerà sull’asfalto di Piazzale John Lennon in un circuito ad anello di un chilometro e cento metri, con le vetture che si sfideranno in un confronto “uno contro uno”, esaltando la spettacolarità dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Rally Internazionale Casentino verso la sua 45^ edizione: oltre cento chilometri di spettacolarità con il gran finale su Talla

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Rally Internazionale Casentino Oltre

Il Rally Internazionale Casentino verso la sua 45^ edizione: oltre cento chilometri di spettacolarità con il gran finale su Talla - Scuderia Etruria SCRL svela le linee del terzo appuntamento di International Rally Cup, in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio ... Segnala lanazione.it

Oltre 100 iscritti al 40° Rally Internazionale del Casentino - Sono i numeri del Rally Internazionale del Casentino, che nel 2020 taglia il traguardo delle ... Da parte delle istituzioni c'è stata grande apertura: oltre ai rappresentati di Prefettura e Questura e ... Da www3.saturnonotizie.it

Elenco Iscritti 44° Rally internazionale Casentino - La gara andrà in scena venerdì 12 e sabato 13 luglio prossimi sulle bellissime strade d’asfalto del Casentino. Sarà il terzo appuntamento di International Rally Cup 2024 e vedrà al via tutti i ... Come scrive rallyssimo.it

Rally Casentino, 137 equipaggi al via