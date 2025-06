Il racconto dell’influencer dopo la liposuzione ai glutei | “Sono quasi morta”

L’esperienza di Kayla Jake, influencer australiana, dopo la liposuzione ai glutei in Turchia, è un racconto sconvolgente di impulsività e trauma. Il suo viaggio si trasforma in un incubo che mette in luce i rischi di operazioni estetiche non sempre sicure. Una storia che invita a riflettere prima di affidarsi a decisioni estreme per inseguire il desiderio di perfezione. Continua a leggere per conoscere il suo shockante racconto.

L'influencer australiana Kayla Jake è volata in Turchia per un intervento di rimodellamento glutei. È stato un incubo: "Sono stata impulsiva, ho un trauma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Influencer Glutei Sono Racconto

Chirurgia estrema, il racconto di tre influencer che ne sono dipendenti - Interventi alla schiena, al punto vita, ai glutei e ovviamente al seno ... ogni seno può arrivare a pesare 2 chilogrammi. Mi sono detta che quando avrei raggiunto questo peso mi sarei fermata". tgcom24.mediaset.it scrive

Gli slip push up per i glutei sono la nuova ossessione di TikTok e su Amazon costano pochissimo - Gli slip push-up per i glutei si possono indossare in tantissime occasioni e…in tutte le stagioni! D’estate infatti la forma di questo intimo modellante permette di evitare che le cosce sfreghino fra ... Segnala dilei.it

Chirurgia plastica estrema, il racconto di tre influencer: «È una dipendenza, più ne hai e più ne vuoi». Il servizio de Le Iene - Interventi alla schiena, al punto vita, ai glutei e ovviamente al seno ... le motvazioni delle tre donne sono completamente diverse. La Barbie di Berlino, racconta: «Mi prendevano in giro ... Come scrive ilmessaggero.it